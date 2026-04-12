Новак Джокович рассказал, что мотивирует его на продолжение теннисной карьеры

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович объяснил, что мотивирует его продолжать свою спортивную карьеру.

«Я не чувствую, что закончил с теннисом. Моя мотивация — это любовь к игре, конкуренция и желание бросать вызов самому себе.

Когда я на корте, хочу не только побеждать, но и подавать пример — показывать ценности, такие как самоотдача, стойкость и любовь к своему делу. Эта мотивация очень сильная и личная.

Теннис по-прежнему очень важен для меня, но это уже не всё, что мне нужно в жизни. В каком-то смысле, понимание этого даёт мне больше силы», – приводит слова Джоковича Esquire.