Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович рассказал, что мотивирует его на продолжение теннисной карьеры

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович объяснил, что мотивирует его продолжать свою спортивную карьеру.

«Я не чувствую, что закончил с теннисом. Моя мотивация — это любовь к игре, конкуренция и желание бросать вызов самому себе.

Когда я на корте, хочу не только побеждать, но и подавать пример — показывать ценности, такие как самоотдача, стойкость и любовь к своему делу. Эта мотивация очень сильная и личная.

Теннис по-прежнему очень важен для меня, но это уже не всё, что мне нужно в жизни. В каком-то смысле, понимание этого даёт мне больше силы», – приводит слова Джоковича Esquire.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android