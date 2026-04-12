Фоньини — о Синнере и Алькарасе: превосходство, которое сейчас никто не может пошатнуть

Бывший теннисист из Италии Фабио Фоньини высказался о соперничестве семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синнера перед финалом «Мастерса» в Монте-Карло.

«Карлос Алькарас и Янник Синнер? Они явно самые сильные, с огромным отрывом от остальных. В игре, в тактических решениях, в физической подготовке у них превосходство, которое сейчас никто не может пошатнуть.
Теперь, когда Янник и Карлос играют друг с другом, стоит ожидать невероятного равновесия. Мы видели, что их матчи теперь решаются на считанных очках: то пик у Янника, то у Карлоса, таким образом они подстёгивают друг друга.

Непредсказуемый финал. Их противостояния завораживают ещё и разницей стилей: у Карлоса, безусловно, больше решений в арсенале, но Синнер монолитно крепок, хотя усталость от последних пяти недель на высочайшем уровне может аукнуться. Впрочем, победы в Америке наверняка дали ему огромную уверенность, а публика может сыграть на его стороне. Надеюсь, оба будут в пиковой форме — тогда мы увидим исключительное зрелище.

Может ли повлиять то, что финал решает и №1? Думаю, да. Очевидно, что в эти дни оба говорили, будто гонка за лидерством сейчас второстепенна, — они снимали давление. Но в их соперничестве позиция впереди добавляет мотивации. Впрочем, настоящий ориентир, помимо титулов, стать №1 к концу сезона, потому что игрокам это очень важно. В любом случае ясно: и Карлос, и Янник — настоящие №1, полгода одному, полгода другому, к такому чередованию нам придётся привыкать», — приводит слова Фоньини La Gazzetta dello Sport.

