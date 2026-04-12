Вашеро рассказал, что его больше всего впечатлило в матче с Алькарасом в Монте-Карло

23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро рассказал, что его больше всего впечатлило во время матча с испанцем Карлосом Алькарасом в 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Вашеро проиграл со счётом 4:6, 4:6.

— Это был ваш первый матч с Алькарасом. Что вас впечатлило больше всего?

— Его подача. Иногда мне казалось, что я хорошо принимаю, а через секунду мяч уже ложится на линию на другой стороне. В первом сете я выиграл всего три очка на его подаче, хотя принимал не так уж плохо. Он очень силён, рано встречает мяч, всё происходит очень быстро — мощно и агрессивно. Тем не менее я доволен, как сыграл на своей подаче, тем, что смог оказать на него давление, сделать обратный брейк во втором сете. При этом остаётся небольшое разочарование, потому что чувствую — у меня были возможности зайти дальше в этом сете и, возможно, даже выиграть его, – приводит слова Вашеро L’Equipe.