Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Мирра Андреева — Анастасия Потапова: результат матча 12 апреля, счёт 2:1, финал турнира в Линце

Мирра Андреева стала чемпионкой турнира WTA-500 в Линце, обыграв Анастасию Потапову
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в паре, 10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финале она обыграла 97-ю ракетку мира Анастасию Потапову, представляющую Австрию. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Потаповой пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

Для Андреевой титул в Линце стал вторым в сезоне и пятым в карьере. Ранее в 2026 году она выиграла соревнования в Аделаиде.

Календарь турнира в Линце
Сетка турнира в Линце
Материалы по теме
Синнер в сете от титула в Монте-Карло! А Мирра забрала трофей в Линце. LIVE!
Live
Синнер в сете от титула в Монте-Карло! А Мирра забрала трофей в Линце. LIVE!
