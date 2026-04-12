Мирра Андреева стала чемпионкой турнира WTA-500 в Линце, обыграв Анастасию Потапову

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в паре, 10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финале она обыграла 97-ю ракетку мира Анастасию Потапову, представляющую Австрию. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Потаповой пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

Для Андреевой титул в Линце стал вторым в сезоне и пятым в карьере. Ранее в 2026 году она выиграла соревнования в Аделаиде.