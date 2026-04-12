Мирра Андреева вновь станет девятой ракеткой мира

Российская теннисистка Мирра Андреевой вернётся на девятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Официальное обновление статистических данных произойдёт в понедельник, 13 апреля. На данный момент в онлайн-рейтинге в активе Андреевой-младшей 3611 очков.

Сегодня, 12 апреля, Мирра одержала победу на турнире WTA-500 в Линце (Австрия). Со счётом 1:6, 6:4, 6:3 она обыграла 97-ю ракетку мира хозяйку корта Анастасию Потапову.

Отметим, для Андреевой титул в Линце стал вторым в сезоне и пятым в карьере. Ранее в 2026 году она выиграла соревнования в Аделаиде. Мирра также одержала 18-ю победу в сезоне при шести поражениях.