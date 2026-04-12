Мирра Андреева выиграла второй титул в сезоне

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла второй в сезоне титул, обыграв в финале турнира категории WTA-500 в Линце Анастасию Потапову, занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Это второй в текущем сезоне титул для Андреевой. В январе 2026 года Мирра выиграла ещё один «пятисотник» в Аделаиде (Австралия). В финале россиянка встретилась с представительницей Канады Викторией Мбоко, матч с которой завершился со счётом 6:3, 6:1.

После победы в Линце Мирра Андреева поднимется в рейтинге на одну строчку и станет девятой ракеткой мира.