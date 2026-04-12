Мирра Андреева одержала 18-ю победу в текущем сезоне

Первая ракетка России Мирра Андреева добыла 18-ю победу в сезоне-2026, при этом она шесть раз потерпела поражение. Сегодня, 12 апреля, теннисистка выиграла титул турнира WTA-500 в Линце (Австрия). Со счётом 1:6, 6:4, 6:3 она обыграла 97-ю ракетку мира хозяйку корта Анастасию Потапову.

Среди соперниц, которым проиграла россиянка значатся Марта Костюк, Элина Свитолина (обе — Украина), дважды Виктория Мбоко (Канада), Аманда Анисимова (США) и Катержина Синякова (Чехия).

Отметим, для Андреевой титул в Линце стал вторым в сезоне и пятым в карьере. Ранее в 2026 году она выиграла соревнования в Аделаиде.