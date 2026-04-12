«Я потеряла дар речи». Потапова дала комментарий после проигрыша Андреевой в финале Линца

Австрийская теннисистка 97-я ракетка мира Анастасия Потапова высказалась о финале турнира WTA-500 в Линце. Она уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

«Я немного потеряла дар речи, но постараюсь [высказаться]. Прежде всего хочу поздравить Мирру. Ты потрясающая теннисистка. Ты ещё очень молода, у тебя впереди столько лет. Искренне желаю тебе осуществить все свои мечты — ты этого действительно заслуживаешь. Поздравляю.

Хочу поблагодарить свою команду. У нас были непростые месяцы. Знаю, сколько работы мы проделали, чтобы я оказалась здесь и держала этот невероятный трофей. Простите, но у меня даже дрожат руки. Правда, огромное вам спасибо. Вы помогли мне дойти до этого момента и помогаете становиться лучшей версией себя», — сказала Потапова в интервью на корте.