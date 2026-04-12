«Я потеряла дар речи». Потапова дала комментарий после проигрыша Андреевой в финале Линца

Австрийская теннисистка 97-я ракетка мира Анастасия Потапова высказалась о финале турнира WTA-500 в Линце. Она уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 6:1, 4:6, 3:6.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
«Я немного потеряла дар речи, но постараюсь [высказаться]. Прежде всего хочу поздравить Мирру. Ты потрясающая теннисистка. Ты ещё очень молода, у тебя впереди столько лет. Искренне желаю тебе осуществить все свои мечты — ты этого действительно заслуживаешь. Поздравляю.
Хочу поблагодарить свою команду. У нас были непростые месяцы. Знаю, сколько работы мы проделали, чтобы я оказалась здесь и держала этот невероятный трофей. Простите, но у меня даже дрожат руки. Правда, огромное вам спасибо. Вы помогли мне дойти до этого момента и помогаете становиться лучшей версией себя», — сказала Потапова в интервью на корте.
- 12 апреля 2026
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:20
-
17:17
-
17:11
-
17:01
-
16:37
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:39
-
15:35
-
15:16
-
15:01
-
14:56
-
14:44
-
14:34
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:53
-
13:46
-
13:26
-
13:11
-
13:08
-
12:54
-
12:35
-
12:03
-
12:00
-
11:43