Победа в Линце принесла Андреевой пятый титул в карьере
Победа в финале турнира категории WTA-500 в Линце стала для 10-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой пятым в карьере титулом. В финале она обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову, ныне представляющую Австрию и занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.
Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
10
Мирра Андреева
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
97
Анастасия Потапова
Теперь на счету Андреевой победы на турнирах в Линце, Аделаиде (WTA-500), Дубае, Индиан-Уэллсе (оба – «тысячники»), Яссах (WTA-250).
После победы в Линце Мирра Андреева поднимется в рейтинге на одну строчку и станет девятой ракеткой мира. Также выигранный в Линце титул стал для теннисистки вторым в сезоне после Аделаиды.
