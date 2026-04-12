Победа в Линце принесла Андреевой пятый титул в карьере

Победа в финале турнира категории WTA-500 в Линце стала для 10-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой пятым в карьере титулом. В финале она обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову, ныне представляющую Австрию и занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Теперь на счету Андреевой победы на турнирах в Линце, Аделаиде (WTA-500), Дубае, Индиан-Уэллсе (оба – «тысячники»), Яссах (WTA-250).

После победы в Линце Мирра Андреева поднимется в рейтинге на одну строчку и станет девятой ракеткой мира. Также выигранный в Линце титул стал для теннисистки вторым в сезоне после Аделаиды.