Мирра Андреева — о финале в Линце с Потаповой: ты заставила меня работать на пределе

Первая ракетка России Мирра Андреева дала комментарий по поводу игры в финале турнира WTA-500 в Линце с хозяйкой корта Анастасией Потаповой. Россиянка обыграла соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

«Прежде всего хочу поздравить Настю с таким классным турниром. Ты очень сильная соперница. Сегодня ты играла здорово и заставила меня работать на пределе. Мне было очень сложно найти решение против твоей игры. Настоящий боец и отличный человек. Желаю тебе добиться всего, чего хочешь в карьере, и удачи во всём», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте.

Для Андреевой титул в Линце стал вторым в сезоне и пятым в карьере. Ранее в 2026 году она выиграла соревнования в Аделаиде.