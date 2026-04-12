Мирра Андреева — о финале в Линце с Потаповой: ты заставила меня работать на пределе

Мирра Андреева — о финале в Линце с Потаповой: ты заставила меня работать на пределе
Мирра Андреева
Первая ракетка России Мирра Андреева дала комментарий по поводу игры в финале турнира WTA-500 в Линце с хозяйкой корта Анастасией Потаповой. Россиянка обыграла соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Прежде всего хочу поздравить Настю с таким классным турниром. Ты очень сильная соперница. Сегодня ты играла здорово и заставила меня работать на пределе. Мне было очень сложно найти решение против твоей игры. Настоящий боец и отличный человек. Желаю тебе добиться всего, чего хочешь в карьере, и удачи во всём», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте.

Для Андреевой титул в Линце стал вторым в сезоне и пятым в карьере. Ранее в 2026 году она выиграла соревнования в Аделаиде.

