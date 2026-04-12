Мирра Андреева — о финале в Линце с Потаповой: ты заставила меня работать на пределе
Поделиться
Первая ракетка России Мирра Андреева дала комментарий по поводу игры в финале турнира WTA-500 в Линце с хозяйкой корта Анастасией Потаповой. Россиянка обыграла соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:3.
Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
Анастасия Потапова
«Прежде всего хочу поздравить Настю с таким классным турниром. Ты очень сильная соперница. Сегодня ты играла здорово и заставила меня работать на пределе. Мне было очень сложно найти решение против твоей игры. Настоящий боец и отличный человек. Желаю тебе добиться всего, чего хочешь в карьере, и удачи во всём», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте.
Для Андреевой титул в Линце стал вторым в сезоне и пятым в карьере. Ранее в 2026 году она выиграла соревнования в Аделаиде.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:20
-
17:17
-
17:11
-
17:01
-
16:37
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:39
-
15:35
-
15:16
-
15:01
-
14:56
-
14:44
-
14:34
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:53
-
13:46
-
13:26
-
13:11
-
13:08
-
12:54
-
12:35
-
12:03
-
12:00
-
11:43