Анастасия Потапова сделала заявление после финала домашнего турнира в Линце

97-я ракетка мира Анастасия Потапова поделилась эмоциями от выступления в статусе австрийской теннисистки. Она сыграла в финале домашнего турнира WTA-500 в Линце. В решающем матче экс-россиянка уступила Мирре Андреевой со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Для меня многое значит впервые играть здесь в статусе австрийки. Поддержки, которую я получала от зрителей на этой неделе, в моей жизни ещё не было. Я правда очень благодарна», — сказала Потапова в интервью на корте.

Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство в декабре 2025 года. На счету Потаповой в финале с Андреевой-младшей пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

