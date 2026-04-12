Анастасия Потапова сделала заявление после финала домашнего турнира в Линце

97-я ракетка мира Анастасия Потапова поделилась эмоциями от выступления в статусе австрийской теннисистки. Она сыграла в финале домашнего турнира WTA-500 в Линце. В решающем матче экс-россиянка уступила Мирре Андреевой со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

«Для меня многое значит впервые играть здесь в статусе австрийки. Поддержки, которую я получала от зрителей на этой неделе, в моей жизни ещё не было. Я правда очень благодарна», — сказала Потапова в интервью на корте.

Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство в декабре 2025 года. На счету Потаповой в финале с Андреевой-младшей пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.