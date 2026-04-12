Мирра Андреева во второй раз выиграла «пятисотник»

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в финале «пятисотника» в Линце обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову, ныне представляющую Австрию и занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Победа в Линце принесла Андреевой пятый титул в карьере и второй на «пятисотниках», причём подряд. В январе 2026 года Андреева стала победительницей турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале россиянка встретилась с представительницей Канады Викторией Мбоко, матч с которой завершился со счётом 6:3, 6:1.

После победы в Линце Андреева поднимется в рейтинге на одну строчку и станет девятой ракеткой мира.