Мирра Андреева во второй раз выиграла «пятисотник»

Мирра Андреева во второй раз выиграла «пятисотник»
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в финале «пятисотника» в Линце обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову, ныне представляющую Австрию и занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Победа в Линце принесла Андреевой пятый титул в карьере и второй на «пятисотниках», причём подряд. В январе 2026 года Андреева стала победительницей турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале россиянка встретилась с представительницей Канады Викторией Мбоко, матч с которой завершился со счётом 6:3, 6:1.

После победы в Линце Андреева поднимется в рейтинге на одну строчку и станет девятой ракеткой мира.

