Мирра Андреева обратилась к своему отцу после победы на турнире в Линце

Мирра Андреева обратилась к своему отцу после победы на турнире в Линце
Мирра Андреева
Российская теннисистка 10-я ракетка мира Мирра Андреева поблагодарила своего отца за помощь между играми на турнире WTA-500 в Линце (Австрия). Сегодня, 12 апреля, Андреева-младшая со счётом 1:6, 6:4, 6:3 обыграла хозяйку корта Анастасию Потапову.

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Спасибо той части моей команды, которая была со мной на этой неделе. Было непросто, но мы справились. Спасибо моему папе, который был рядом каждый день. Он поддерживал меня, приносил еду в номер, потому что мне было лень выходить», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте.

Мирра Андреева также поблагодарила Анастасию Потапову за соперничество в финале грунтового турнира.

