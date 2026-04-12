Мирра Андреева обратилась к своему отцу после победы на турнире в Линце

Российская теннисистка 10-я ракетка мира Мирра Андреева поблагодарила своего отца за помощь между играми на турнире WTA-500 в Линце (Австрия). Сегодня, 12 апреля, Андреева-младшая со счётом 1:6, 6:4, 6:3 обыграла хозяйку корта Анастасию Потапову.

«Спасибо той части моей команды, которая была со мной на этой неделе. Было непросто, но мы справились. Спасибо моему папе, который был рядом каждый день. Он поддерживал меня, приносил еду в номер, потому что мне было лень выходить», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте.

Мирра Андреева также поблагодарила Анастасию Потапову за соперничество в финале грунтового турнира.