Андреева одержала девять побед в девяти матчах с теннисистками не из топ-50 в этом сезоне
Российская теннисистка, 10-й номер рейтинга Мирра Андреева одержала девятую победу в девяти матчах с соперницами не из топ-50 сезоне-2026. Ранее она обыграла австрийскую спортсменку (97-ю ракетку мира) Анастасию Потапову в финале соревнований в Линце. Счёт — 1:6, 6:4, 6:3.
Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
10
Мирра Андреева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
97
Анастасия Потапова
Андреева-младшая также побеждала во встречах с Оливией Гадеки (второй круг, Брисбен), Донной Векич (первый круг, АО-2026), Марией Саккари (второй круг, АО-2026), Еленой-Габриэлой Русе (третий круг, АО-2026 и 1/2 финала Линца), Магдой Линетт (второй круг, Доха), Соланой Сьеррой (второй круг, Индиан-Уэллс) и Слоан Стивенс (второй круг, Линц).
После победы в Линце Мирра Андреева станет девятой ракеткой мира.
- 12 апреля 2026
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:01
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:20
-
17:17
-
17:11
-
17:01
-
16:37
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:39
-
15:35
-
15:16
-
15:01
-
14:56
-
14:44
-
14:34
-
14:14
-
14:11
-
14:07