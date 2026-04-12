Андреева одержала девять побед в девяти матчах с теннисистками не из топ-50 в этом сезоне

Российская теннисистка, 10-й номер рейтинга Мирра Андреева одержала девятую победу в девяти матчах с соперницами не из топ-50 сезоне-2026. Ранее она обыграла австрийскую спортсменку (97-ю ракетку мира) Анастасию Потапову в финале соревнований в Линце. Счёт — 1:6, 6:4, 6:3.

Андреева-младшая также побеждала во встречах с Оливией Гадеки (второй круг, Брисбен), Донной Векич (первый круг, АО-2026), Марией Саккари (второй круг, АО-2026), Еленой-Габриэлой Русе (третий круг, АО-2026 и 1/2 финала Линца), Магдой Линетт (второй круг, Доха), Соланой Сьеррой (второй круг, Индиан-Уэллс) и Слоан Стивенс (второй круг, Линц).

После победы в Линце Мирра Андреева станет девятой ракеткой мира.