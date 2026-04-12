«Последнее спасибо — себе». Мирра Андреева вновь поблагодарила себя за борьбу на корте
Российская теннисистка 10-я ракетка мира Мирра Андреева похвалила себя за борьбу в финале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Сегодня, 12 апреля, Андреева-младшая со счётом 1:6, 6:4, 6:3 обыграла хозяйку корта Анастасию Потапову.
Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
10
Мирра Андреева
М. Андреева
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
97
Анастасия Потапова
А. Потапова
«Хочу сегодня снова поблагодарить себя за то, что боролась до конца, искала решения, не сдавалась и верила до последнего, что смогу перевернуть матч. Похоже, сегодня это тоже сработало. Последнее спасибо — себе», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте.
Мирра Андреева также поблагодарила соперницу Анастасию Потапову за соперничество в финале грунтового турнира.
Материалы по теме
