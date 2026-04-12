«Последнее спасибо — себе». Мирра Андреева вновь поблагодарила себя за борьбу на корте

Российская теннисистка 10-я ракетка мира Мирра Андреева похвалила себя за борьбу в финале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Сегодня, 12 апреля, Андреева-младшая со счётом 1:6, 6:4, 6:3 обыграла хозяйку корта Анастасию Потапову.

«Хочу сегодня снова поблагодарить себя за то, что боролась до конца, искала решения, не сдавалась и верила до последнего, что смогу перевернуть матч. Похоже, сегодня это тоже сработало. Последнее спасибо — себе», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте.

Мирра Андреева также поблагодарила соперницу Анастасию Потапову за соперничество в финале грунтового турнира.