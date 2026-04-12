10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла второй в карьере титул на грунте. В финале грунтового турнира категории WTA-500 в Линце она победила экс-россиянку Анастасию Потапову, ныне представляющую Австрию и занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

В июле 2024 года Андреева вышла в финал турнира WTA-250 в Яссах (Румыния), где встретилась с Элиной Аванесян, на тот момент представлявшей Россию. Матч дошёл до третьего сета при счёте 5:7, 7:5 в первых двух партиях, однако Аванесян снялась в решающем сете при счёте 4:0, победа отошла к Андреевой.