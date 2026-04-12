Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Алькараса в финале
Поделиться
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, в финале одолев лидера мирового тенниса испанца Карлоса Алькараса. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
1
Карлос Алькарас
Окончен
0 : 2
2
Янник Синнер
По ходу матча Алькарас сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Синнер ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.
Янник Синнер после этой победы станет первой ракеткой мира. Он также выиграл третий турнир подряд, ранее оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:01
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:20
-
17:17
-
17:11
-
17:01
-
16:37
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:39
-
15:35
-
15:16
-
15:01
-
14:56
-
14:44
-
14:34
-
14:14
-
14:11
-
14:07