Карлос Алькарас — Янник Синнер, результат матча 12 апреля 2026, счёт 0:2, финал ATP 1000 Монте-Карло

Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Алькараса в финале
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, в финале одолев лидера мирового тенниса испанца Карлоса Алькараса. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

По ходу матча Алькарас сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Синнер ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.

Янник Синнер после этой победы станет первой ракеткой мира. Он также выиграл третий турнир подряд, ранее оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Синнер завоевал титул в Монте-Карло и звание 1-й ракетки! А Мирра победила в Линце. LIVE!
