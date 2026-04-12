Янник Синнер стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Алькараса в финале

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, в финале одолев лидера мирового тенниса испанца Карлоса Алькараса. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

По ходу матча Алькарас сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Синнер ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.

Янник Синнер после этой победы станет первой ракеткой мира. Он также выиграл третий турнир подряд, ранее оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами.