Янник Синнер вновь станет первой ракеткой мира

24-летний итальянский теннисист Янник Синнер вновь займёт первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Сегодня, 12 апреля, он одержал победу на «Мастерсе» в Монте-Карло. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 он одолел испанца Карлоса Алькараса.

После этого дня Синнер официально сместит Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13400 очков, тогда как у испанца — 13240.

Отметим, Янник Синнер в Монако выиграл третий турнир подряд. Ранее представитель Италии оформил «Солнечный дубль» (в Индиан-Уэллсе и Майами). Он также выиграл второй титул на грунте (после Умага-2022).