Алькарас высказался о Синнере после финала «Мастерса» в Монако

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к Яннику Синнеру после финала «Мастерса» в Монте-Карло. Испанец проиграл итальянцу со счётом 6:7 (5:7), 3:6, но поздравил визави с успехом.
«Хочу высказаться о Яннике. Впечатляет то, чего ты сейчас добиваешься. Насколько знаю, в Открытую эру только один игрок выигрывал «Солнечный дубль» и Монте-Карло. Ты второй, кому это удалось. Это что-то невероятное, добиться такого очень сложно. Поздравляю тебя со всем этим и с работой, которую вы проделываете с командой. Вижу здесь твою семью и команду. Приятно наблюдать, как ты выигрываешь титулы у них на глазах. Поздравляю», — сказал Алькарас после матча.
Отметим, Янник Синнер в Монако выиграл третий турнир подряд. Ранее представитель Италии оформил «Солнечный дубль» (в Индиан-Уэллсе и Майами).
