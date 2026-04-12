Показать ещё Все новости
Все новости
Алькарас высказался о Синнере после финала «Мастерса» в Монако

Алькарас высказался о Синнере после финала «Мастерса» в Монако
Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к Яннику Синнеру после финала «Мастерса» в Монте-Карло. Испанец проиграл итальянцу со счётом 6:7 (5:7), 3:6, но поздравил визави с успехом.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Хочу высказаться о Яннике. Впечатляет то, чего ты сейчас добиваешься. Насколько знаю, в Открытую эру только один игрок выигрывал «Солнечный дубль» и Монте-Карло. Ты второй, кому это удалось. Это что-то невероятное, добиться такого очень сложно. Поздравляю тебя со всем этим и с работой, которую вы проделываете с командой. Вижу здесь твою семью и команду. Приятно наблюдать, как ты выигрываешь титулы у них на глазах. Поздравляю», — сказал Алькарас после матча.

Отметим, Янник Синнер в Монако выиграл третий турнир подряд. Ранее представитель Италии оформил «Солнечный дубль» (в Индиан-Уэллсе и Майами).

