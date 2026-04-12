Синнер в восьмой раз в карьере выиграл «Мастерс» и догнал Алькараса

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл восьмой в карьере турнир категории «Мастерс». В финале соревнования в Монте-Карло он обыграл лидера мирового теннисного рейтинга испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:6), 6:3.

Это восьмая победа Янника Синнера на турнирах категории ATP-1000. В текущем сезоне он уже оформил «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Ранее итальянец побеждал на «Мастерсах» в Торонто, Майами (2024), Цинциннати, Шанхае и Париже. По количеству побед на турнирах этой категории Синнер догнал Алькараса.

После выигранного в Монте-Карло титула Синнер вернётся на первое место в мировом рейтинге.