Янник Синнер выиграл третий титул в сезоне-2026

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем третьего турнира в сезоне-2026. Сегодня, 12 апреля, он одержал победу на «Мастерсе» в Монте-Карло. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 итальянец одолел испанца Карлоса Алькараса.

Ранее в текущем сезоне Синнер стал победителем соревнований в Индиан-Уэллсе и Майами и оформил «Солнечный дубль».

Успех в Монте-Карло позволит Синнеру вновь занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он сместит Карлоса Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13400 очков, тогда как у испанца — 13240. Синнер также выиграл второй титул на грунте (после соревнования в Умаге в 2022-м).