Мирра Андреева получила трофей за победу на «пятисотнике» в Линце
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир категории WTA-500 в Линце и получила трофей на церемонии награждения. В финале она обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову, занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.
Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
Анастасия Потапова
Это второй в текущем сезоне титул для Андреевой. В январе 2026 года Мирра выиграла ещё один «пятисотник» в Аделаиде (Австралия). В финале россиянка встретилась с представительницей Канады Викторией Мбоко, матч с которой завершился со счётом 6:3, 6:1. Победа в Линце принесла Андреевой пятый трофей в карьере.
После победы в Линце Мирра Андреева поднимется в рейтинге на одну строчку и станет девятой ракеткой мира.
Материалы по теме
