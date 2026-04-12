Мирра Андреева получила трофей за победу на «пятисотнике» в Линце

Мирра Андреева получила трофей за победу на «пятисотнике» в Линце
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир категории WTA-500 в Линце и получила трофей на церемонии награждения. В финале она обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову, занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Фото: WTA

Фото: Getty Images

Это второй в текущем сезоне титул для Андреевой. В январе 2026 года Мирра выиграла ещё один «пятисотник» в Аделаиде (Австралия). В финале россиянка встретилась с представительницей Канады Викторией Мбоко, матч с которой завершился со счётом 6:3, 6:1. Победа в Линце принесла Андреевой пятый трофей в карьере.

После победы в Линце Мирра Андреева поднимется в рейтинге на одну строчку и станет девятой ракеткой мира.

Пятый титул Мирры! Андреева обыграла в финале Линца экс-россиянку и поднимется в рейтинге
