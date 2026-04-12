Алькарас и Синнер обнялись после финала «Мастерса» в Монако

Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер обнялись после финального матча на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Титул в решающей встрече забрал итальянский спортсмен. Он обыграл своего визави со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: кадр из трансляции

Отметим, Синнер стал победителем третьего турнира в сезоне-2026. Он также выиграл второй титул на грунте (после соревнования в Умаге в 2022-м).

Успех в Монте-Карло позволит Синнеру вновь занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он сместит Карлоса Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13400 очков, тогда как у испанца — 13240.