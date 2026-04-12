Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас и Синнер обнялись после финала «Мастерса» в Монако

Алькарас и Синнер обнялись после финала «Мастерса» в Монако
Комментарии

Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер обнялись после финального матча на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Титул в решающей встрече забрал итальянский спортсмен. Он обыграл своего визави со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Янник Синнер и Карлос Алькарас

Янник Синнер и Карлос Алькарас

Фото: кадр из трансляции

Янник Синнер и Карлос Алькарас

Янник Синнер и Карлос Алькарас

Фото: кадр из трансляции

Отметим, Синнер стал победителем третьего турнира в сезоне-2026. Он также выиграл второй титул на грунте (после соревнования в Умаге в 2022-м).

Успех в Монте-Карло позволит Синнеру вновь занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он сместит Карлоса Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13400 очков, тогда как у испанца — 13240.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android