Синнер обратился к Алькарасу после победы над ним в Монте-Карло

Итальянский теннисист Янник Синнер положительно высказался о представителе Испании Карлосе Алькарасе. Ранее итальянец одолел испанца в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Счёт — 7:6 (7:5), 6:3.
«Карлос, поздравляю тебя и твою команду. Ты из года в год делаешь невероятные вещи и постоянно доказываешь, почему ты тот игрок, которым являешься. В свои годы уже достиг того, чего раньше никто не добивался. Играть против тебя, особенно в финалах, особенный момент. Большое спасибо и удачи до конца сезона.
Команда, спасибо за то, что заставляете меня работать на пределе. Неделя получилась весьма интересной — я заново пытался понять, как играть на этом покрытии. Для меня очень много значит, что я здесь добился. Спасибо каждому из вас на трибуне за поддержку и понимание. Продолжаем двигаться вперёд», — сказал Синнер после матча.
