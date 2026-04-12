Синнер обыграл Алькараса в седьмой раз в карьере
Поделиться
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал седьмую победу над лидером мирового тенниса испанцем Карлосом Алькарасом. Последняя встреча спортсменов состоялась в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Синнер одолел соперника в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Итальянец в седьмой раз победил испанца (при 10 поражениях)
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
1
Карлос Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Янник Синнер
После этого дня Синнер официально сместит Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13 400 очков, тогда как у испанца — 13 240.
Отметим, Янник Синнер в Монако выиграл третий турнир подряд. Ранее представитель Италии оформил «Солнечный дубль» (в Индиан-Уэллсе и Майами). Он также выиграл второй титул на грунте (после соревнования в Умаге в 2022-м).
Комментарии
