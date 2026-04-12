Янник Синнер прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о возвращении на вершину рейтинга АТР с понедельника, 13 апреля. Он также прокомментировал факт завоевания второго в его карьере титула на грунте. Ранее в активе итальянца был только трофей в Умаге (2022).

«Это много для меня значит, но при этом рейтинг — это вторично.

Очень рад забрать хотя бы один большой титул на грунтовом покрытии. Раньше у меня этого не было. Этот трофей много для меня значит. Совершенно другой турнир — приезжаю сюда, сплю дома и всё такое», — сказал Синнер в интервью на корте.

Ранее в текущем сезоне Синнер стал победителем соревнований в Индиан-Уэллсе и Майами и оформил «Солнечный дубль».