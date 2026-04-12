Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Янник Синнер выиграл 22-й матч подряд на «Мастерсах»

Янник Синнер выиграл 22-й матч подряд на «Мастерсах»
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер достиг отметки в 22 выигранных матча на турнирах категории «Мастерс» подряд. Последнюю на данный момент встречу Синнер провёл с лидером мирового теннисного рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. В финале «Мастерса» в Монте-Карло итальянец одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Победная серия Синнера на турнирах ATP-1000 началась на турнире в Париже в ноябре 2025 года. Первый матч он провёл с бельгийцем Зизу Бергсом (6:4, 6:2).

После победы в Монте-Карло Синнер переместится на первую строчку мирового рейтинга. Отметим, итальянец выиграл третий турнир подряд. Ранее теннисист оформил «Солнечный дубль» (в Индиан-Уэллсе и Майами). Он также выиграл второй титул на грунте (после соревнования в Умаге в 2022-м).

Синнер — новый чемпион Монте-Карло! Победил Алькараса и снова стал первой ракеткой мира
Синнер — новый чемпион Монте-Карло! Победил Алькараса и снова стал первой ракеткой мира
