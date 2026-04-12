Янник Синнер выиграл 22-й матч подряд на «Мастерсах»

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер достиг отметки в 22 выигранных матча на турнирах категории «Мастерс» подряд. Последнюю на данный момент встречу Синнер провёл с лидером мирового теннисного рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. В финале «Мастерса» в Монте-Карло итальянец одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Победная серия Синнера на турнирах ATP-1000 началась на турнире в Париже в ноябре 2025 года. Первый матч он провёл с бельгийцем Зизу Бергсом (6:4, 6:2).

После победы в Монте-Карло Синнер переместится на первую строчку мирового рейтинга. Отметим, итальянец выиграл третий турнир подряд. Ранее теннисист оформил «Солнечный дубль» (в Индиан-Уэллсе и Майами). Он также выиграл второй титул на грунте (после соревнования в Умаге в 2022-м).