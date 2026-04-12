Янник Синнер обошёл Карлоса Алькараса по числу титулов в одиночном разряде

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 27-й титул в своей карьере в одиночном разряде. Сегодня, 12 апреля, вторая ракетка мира одолел Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Счёт — 7:6 (7:5), 6:3. Таким образом, Синнер обошёл испанца по числу титулов в туре, у которого на данный момент 26 побед в финалах.

Синнер также выиграл второй титул на грунте (после соревнования в Умаге в 2022-м). Успех в Монте-Карло позволит Яннику вновь занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он сместит Карлоса Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13 400 очков, тогда как у испанца — 13 240.