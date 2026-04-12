Синнер получил трофей за победу на «Мастерсе» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и получил трофей на церемонии награждения. В финале он одолел лидера мирового тенниса испанца Карлоса Алькараса. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Фото: SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

Это восьмая победа Янника Синнера на турнирах категории ATP-1000. В текущем сезоне он уже оформил «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Ранее итальянец побеждал на «Мастерсах» в Торонто, Майами (2024), Цинциннати, Шанхае и Париже. По количеству побед на турнирах этой категории Синнер догнал Алькараса.

После выигранного в Монте-Карло титула Синнер вернётся на первое место в мировом рейтинге.