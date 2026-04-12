Синнер выиграл второй титул на грунте в своей карьере
Представитель Италии Янник Синнер выиграл второй титул в своей карьере на грунтовом покрытии. 12 апреля ему не было равных на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 он переиграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Ранее итальянский теннисист победил в Умаге в 2022 году на грунте.
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
1
Карлос Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Янник Синнер
Синнер также выиграл 27-й титул в своей карьере в одиночном разряде. Он обошёл Алькараса по числу титулов в туре, у которого на данный момент 26 побед в финалах.
Успех в Монте-Карло позволит Яннику вновь занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он сместит Карлоса Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13 400 очков, тогда как у испанца — 13 240.
- 12 апреля 2026
-
22:24
-
22:19
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:50
-
20:06
-
19:48
-
19:46
-
19:27
-
19:27
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:01
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:20
-
17:17
-
17:11
-
17:01
-
16:37
-
16:26
-
16:15