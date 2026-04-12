Синнер выиграл второй титул на грунте в своей карьере

Представитель Италии Янник Синнер выиграл второй титул в своей карьере на грунтовом покрытии. 12 апреля ему не было равных на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 он переиграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Ранее итальянский теннисист победил в Умаге в 2022 году на грунте.

Синнер также выиграл 27-й титул в своей карьере в одиночном разряде. Он обошёл Алькараса по числу титулов в туре, у которого на данный момент 26 побед в финалах.

Успех в Монте-Карло позволит Яннику вновь занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он сместит Карлоса Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13 400 очков, тогда как у испанца — 13 240.