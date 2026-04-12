Янник Синнер опубликовал пост после победы в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальной сети пост после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло. В финальном матче итальянец одолел лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
«Спасибо! Это нечто вроде мечты», — написал Синнер под фотографией, где запечатлён с выигранным трофеем.
Фото: Monte-Carlo Rolex Masters
Это восьмая победа Синнера на турнирах категории ATP-1000. В текущем сезоне он уже оформил «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Ранее итальянец побеждал на «Мастерсах» в Торонто, Майами (2024), Цинциннати, Шанхае и Париже. По количеству побед на турнирах этой категории Синнер догнал Алькараса.
После выигранного в Монте-Карло титула Синнер вернётся на первое место в мировом рейтинге.
- 12 апреля 2026
