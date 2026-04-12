Янник Синнер прыгнул в бассейн после финала «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира Янник Синнер совершил прыжок с вышки в Монте-Карло. Ранее днём 12 апреля он одержал победу в финале «Мастерса», обыграв Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Вместе с Синнером на вышке оказался и его тренер Симоне Ваньоцци. Итальянец не сразу совершил прыжок, а задал специалисту вопрос о высоте, с которой ему придётся лететь.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Что? Какая тут высота? (смеётся)» — приводит слова Синнера пресс-служба турнира в Монте-Карло.

Отметим, Синнер выиграл 27-й титул в своей карьере в одиночном разряде. Он обошёл Алькараса по числу титулов в туре, у которого на данный момент 26 побед в финалах. Успех в Монте-Карло позволит Яннику вновь занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он сместит Карлоса Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13 400 очков, тогда как у испанца — 13 240.

