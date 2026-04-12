«Уверенность можно приобретать на таких турнирах». Кузнецова — о победе Андреевой в Линце

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на победу россиянки Мирры Андреевой в финале «пятисотника» в Линце. Андреева в заключительном матче одолела экс-россиянку Анастасию Потапову (1:6, 6:4, 6:3).

«Поздравляю Мирру с победой на турнире в Линце, в финале совершила камбэк с Настей Потаповой – 1:6, 6:4, 6:3. Интересный матч, заметила, что на этом турнире не было Кончиты [Мартинес] в боксе. Зато были папа и Лёша Ватутин. Мирра была первой сеяной, понятно, что в Австрии не было основных топ-соперниц. Но уверенность можно приобретать на таких турнирах», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.