Главная Теннис Новости

«Уверенность можно приобретать на таких турнирах». Кузнецова — о победе Андреевой в Линце

«Уверенность можно приобретать на таких турнирах». Кузнецова — о победе Андреевой в Линце
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на победу россиянки Мирры Андреевой в финале «пятисотника» в Линце. Андреева в заключительном матче одолела экс-россиянку Анастасию Потапову (1:6, 6:4, 6:3).

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Поздравляю Мирру с победой на турнире в Линце, в финале совершила камбэк с Настей Потаповой – 1:6, 6:4, 6:3. Интересный матч, заметила, что на этом турнире не было Кончиты [Мартинес] в боксе. Зато были папа и Лёша Ватутин. Мирра была первой сеяной, понятно, что в Австрии не было основных топ-соперниц. Но уверенность можно приобретать на таких турнирах», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.

Пятый титул Мирры! Андреева обыграла в финале Линца экс-россиянку и поднимется в рейтинге
