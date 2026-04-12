«Уверенность можно приобретать на таких турнирах». Кузнецова — о победе Андреевой в Линце
Поделиться
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на победу россиянки Мирры Андреевой в финале «пятисотника» в Линце. Андреева в заключительном матче одолела экс-россиянку Анастасию Потапову (1:6, 6:4, 6:3).
Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
10
Мирра Андреева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
97
Анастасия Потапова
«Поздравляю Мирру с победой на турнире в Линце, в финале совершила камбэк с Настей Потаповой – 1:6, 6:4, 6:3. Интересный матч, заметила, что на этом турнире не было Кончиты [Мартинес] в боксе. Зато были папа и Лёша Ватутин. Мирра была первой сеяной, понятно, что в Австрии не было основных топ-соперниц. Но уверенность можно приобретать на таких турнирах», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
23:50
-
23:43
-
23:07
-
22:36
-
22:24
-
22:19
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:50
-
20:06
-
19:48
-
19:46
-
19:27
-
19:27
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:01
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:28
-
17:20
-
17:17
-
17:11