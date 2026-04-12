Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я удивлён, это приятное чувство». Синнер — о победе на грунтовом «Мастерсе» в Монако

Комментарии

24-летний итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 12 апреля, в финале он обыграл Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Это была невероятная неделя. Я показал очень хороший теннис в ряде матчей, поэтому и счастлив. Старался повышать уровень от встречи к встрече, что у меня и получилось. Выиграть свой первый крупный титул на этом покрытии для меня тоже значит очень многое. Да, это была потрясающая неделя.

Каждый день просыпаюсь с мыслью стать лучше как игрок, здесь нам действительно удавалось прибавлять изо дня в день, стараясь понять, какой стиль игры лучше всего подходит с каждым соперником. Я не играл одинаково против всех, так как мы постоянно вносили небольшие изменения. Так что было бы странно сказать, что я не удивлён. Удивлён, это приятное чувство. Думаю, мне ещё нужно немного времени, чтобы осознать произошедшее. Сейчас будет полезно взять несколько дней отдыха, быть подальше от кортов. Всё происходило очень стремительно, один турнир сменял другой. А дальше посмотрим, что будет», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android