«Я удивлён, это приятное чувство». Синнер — о победе на грунтовом «Мастерсе» в Монако

24-летний итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сегодня, 12 апреля, в финале он обыграл Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Это была невероятная неделя. Я показал очень хороший теннис в ряде матчей, поэтому и счастлив. Старался повышать уровень от встречи к встрече, что у меня и получилось. Выиграть свой первый крупный титул на этом покрытии для меня тоже значит очень многое. Да, это была потрясающая неделя.

Каждый день просыпаюсь с мыслью стать лучше как игрок, здесь нам действительно удавалось прибавлять изо дня в день, стараясь понять, какой стиль игры лучше всего подходит с каждым соперником. Я не играл одинаково против всех, так как мы постоянно вносили небольшие изменения. Так что было бы странно сказать, что я не удивлён. Удивлён, это приятное чувство. Думаю, мне ещё нужно немного времени, чтобы осознать произошедшее. Сейчас будет полезно взять несколько дней отдыха, быть подальше от кортов. Всё происходило очень стремительно, один турнир сменял другой. А дальше посмотрим, что будет», — сказал Синнер на пресс-конференции.