Янник Синнер рассказал о поддержке итальянских фанатов в Монако

24-летний теннисист Янник Синнер высказался о поддержке итальянских болельщиков в Монте-Карло. Он отметил, что также исполнял гимн своей страны на турнире.

«Я пел гимн. Обычно его поют, разве нет? Счастлив. Всегда говорил, что быть итальянцем — удача, а не выбор. Я чувствую огромную поддержку итальянских болельщиков, особенно на этом турнире. Но даже если бы я играл в Америке, чувствовал бы то же самое, потому что знаю — дома за меня болеет очень много людей.

У нас сейчас действительно сильное поколение теннисистов, много очень мощных игроков. Почти каждую неделю кто-то показывает высокий результат. Думаю, это прекрасный момент для итальянского тенниса и для страны в целом. Горд и счастлив отдавать что-то своей нации», — сказал Синнер на пресс-конференции.