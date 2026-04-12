«Мирра сумела подобрать ключи». Янчук — о титуле Андреевой на «пятисотнике» в Линце

«Мирра сумела подобрать ключи». Янчук — о титуле Андреевой на «пятисотнике» в Линце
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе российской теннисистки Мирры Андреевой в финале «пятисотника» в Линце, где она в заключительной встрече обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову (1:6, 6:4, 6:3).

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Мирра проявила характер и сумела собраться после первого сета. Потапова играла вначале очень агрессивно, здорово подавала, всё попадала, и после такого вернуться в игру очень непросто. Мирра сумела подобрать ключи, стала вести свои розыгрыши и в ключевые моменты проявила терпение, а у Потаповой в конце уже нервы не выдержали, в последнем розыгрыше она очень грубо ошиблась», — приводит слова Янчука ТАСС.

