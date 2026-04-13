Жюстин Энен — о Яннике Синнере: возможно, сейчас он сильнее, чем когда-либо

Семикратная чемпионка ТБШ Жюстин Энен высказалась о победе Янника Синнера над Карлосом Алькарасом (7:6 (7:5), 6:3) в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Она также дала оценку физической форме итальянца.
«Эта победа точно останется в памяти. Янник Синнер сделал нечто по-настоящему большое. Вернуться из США, так быстро переключиться на грунт, без завышенных ожиданий и сразу взять первый крупный титул на этом покрытии, вернуть себе статус первой ракетки мира…
А особенно обыграть Карлоса Алькараса на грунте, где у него раньше было столько проблем. Поражение на «Ролан Гаррос» в прошлом году было болезненным. Сейчас видно, что Синнер по-настоящему счастлив, словно сбросил груз. Просто представьте, что он сделал. Возможно, сейчас он сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Энен We love tennis.
