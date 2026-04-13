Алькарас высказался о своём поражении от Синнера в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, уступивший в финале «Мастерса» в Монте-Карло итальянцу Яннику Синнеру (6:7 (5:7), 3:6), проанализировал причины своего поражения.

«В важные моменты, во время важных розыгрышей я сыграл плохо. У меня было множество возможностей в течение матча, не воспользовался ими. Столько геймов, очков, столько раз счёт был 15-30 и 0-30… Мне кажется, на первом тай-брейке я сыграл не очень, а он показал невероятный теннис, когда это было необходимо. Полагаю, это было сегодня ключевым.

Условия сегодня были по-настоящему сложные. Я из тех теннисистов, кто играет хорошо при условии сильного ветра. Сегодняшний ветер был несколько коварным, потому что дул в разных направлениях. Он постоянно менялся — на одном розыгрыше он словно помогал тебе, а на следующем всё было совершенно наоборот. Было тяжело понять, куда он дует. Но сказал бы, что мы показали хороший теннис, если принимать во внимание эти условия. Янник тоже хорошо играет при сильном ветре. Полагаю, он просто сыграл на более высоком уровне, чем я, когда эти условия были важны. Горжусь собой, потому что это не так уж сильно повлияло на мою игру и её стиль, как обычно бывает в таких ситуациях. Но уж как есть. Очевидно, мне это помешало, как и Яннику, но он сыграл гораздо лучше», — приводит слова Алькараса Punto de Break.