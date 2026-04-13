Алькарас — о планах на турниры на грунте: посмотрим, что будет в ближайшие недели

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после поражения в финале «Мастерса» в Монте-Карло рассказал, от чего будет зависеть его дальнейшее участие в турнирах на грунте. Алькарас проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (5:7), 3:6.
«Главная цель – играть в течение всего грунтового сезона. Посмотрим, как это будет. Такая же цель была и в прошлом году, но, к сожалению, не вышло из-за травмы. Поэтому молюсь, чтобы с моим телом ничего не случилось. Я гораздо лучше стал прислушиваться к телу нежели год назад, это точно. Если придётся пропустить турнир, это сделаю. Если тело останется здоровым, сделаю всё необходимое, чтобы о нём позаботиться. Если проблем не будет, сыграю на грунте все турниры.
Посмотрим, что будет в ближайшие недели. Не знаю, как сложатся матчи: выиграю ли, проиграю ли на ранних стадиях, будут ли матчи физически изматывающими… Но могу сказать, что в этом году ещё лучше буду слушать своё тело», — цитирует Алькараса Punto de Break.
После поражения в Монте-Карло Алькарас станет второй ракеткой мира.
- 13 апреля 2026
-
00:44
-
00:42
-
00:25
-
00:07
-
00:00
- 12 апреля 2026
-
23:50
-
23:43
-
23:07
-
22:36
-
22:24
-
22:19
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:50
-
20:06
-
19:48
-
19:46
-
19:27
-
19:27
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:01
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:33