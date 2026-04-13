Алькарас — о планах на турниры на грунте: посмотрим, что будет в ближайшие недели

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после поражения в финале «Мастерса» в Монте-Карло рассказал, от чего будет зависеть его дальнейшее участие в турнирах на грунте. Алькарас проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

«Главная цель – играть в течение всего грунтового сезона. Посмотрим, как это будет. Такая же цель была и в прошлом году, но, к сожалению, не вышло из-за травмы. Поэтому молюсь, чтобы с моим телом ничего не случилось. Я гораздо лучше стал прислушиваться к телу нежели год назад, это точно. Если придётся пропустить турнир, это сделаю. Если тело останется здоровым, сделаю всё необходимое, чтобы о нём позаботиться. Если проблем не будет, сыграю на грунте все турниры.

Посмотрим, что будет в ближайшие недели. Не знаю, как сложатся матчи: выиграю ли, проиграю ли на ранних стадиях, будут ли матчи физически изматывающими… Но могу сказать, что в этом году ещё лучше буду слушать своё тело», — цитирует Алькараса Punto de Break.

После поражения в Монте-Карло Алькарас станет второй ракеткой мира.