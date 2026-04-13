Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Борис Беккер поддержал Карлоса Алькараса после поражения в финале «Мастерса» в Монако

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал поражение Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Монако. Испанец проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (5:7), 3:6 и потерял первую строчку в рейтинге АТР. Беккер поддержал его.

«Ты всегда на уровне — и когда выигрываешь, и когда проигрываешь. Теннису повезло с тобой. Победа скоро придёт. Вперёд, Карлито», — написал Беккер в социальных сетях.

Отметим, Янник Синнер в Монако выиграл третий турнир подряд. Ранее представитель Италии оформил «Солнечный дубль» (победы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами).

