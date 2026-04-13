Борис Беккер поддержал Карлоса Алькараса после поражения в финале «Мастерса» в Монако
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал поражение Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Монако. Испанец проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:7 (5:7), 3:6 и потерял первую строчку в рейтинге АТР. Беккер поддержал его.
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
0 : 2
Янник Синнер
«Ты всегда на уровне — и когда выигрываешь, и когда проигрываешь. Теннису повезло с тобой. Победа скоро придёт. Вперёд, Карлито», — написал Беккер в социальных сетях.
Отметим, Янник Синнер в Монако выиграл третий турнир подряд. Ранее представитель Италии оформил «Солнечный дубль» (победы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами).
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
00:44
-
00:42
-
00:25
-
00:07
-
00:00
- 12 апреля 2026
-
23:50
-
23:43
-
23:07
-
22:36
-
22:24
-
22:19
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:50
-
20:06
-
19:48
-
19:46
-
19:27
-
19:27
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:01
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:33