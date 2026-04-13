«Вовсе не удивило». Алькарас — о мастерстве Синнера при игре на грунте

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, уступивший в финале «Мастерса» в Монте-Карло Яннику Синнеру, ответил, удивил ли его уровень игры соперника на грунте.

«Меня это вовсе не удивило. Мы уже видели уровень Янника на грунте, думаю, что он его улучшает год за годом. Его уровень игры на грунте, который он улучшает и улучшает, может стать по-настоящему опасным для кого угодно. Меня ничего не удивило, потому что год назад мы видели его на «Ролан Гаррос». На грунте его уровень таков, что он может выиграть любой турнир на этой поверхности, как и, конечно же, на какой-либо другой (улыбается). Он очень хорошо понимает игру на нём», — приводит слова Алькараса Punto de Break.