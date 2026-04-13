Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вовсе не удивило». Алькарас — о мастерстве Синнера при игре на грунте

«Вовсе не удивило». Алькарас — о мастерстве Синнера при игре на грунте
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, уступивший в финале «Мастерса» в Монте-Карло Яннику Синнеру, ответил, удивил ли его уровень игры соперника на грунте.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Меня это вовсе не удивило. Мы уже видели уровень Янника на грунте, думаю, что он его улучшает год за годом. Его уровень игры на грунте, который он улучшает и улучшает, может стать по-настоящему опасным для кого угодно. Меня ничего не удивило, потому что год назад мы видели его на «Ролан Гаррос». На грунте его уровень таков, что он может выиграть любой турнир на этой поверхности, как и, конечно же, на какой-либо другой (улыбается). Он очень хорошо понимает игру на нём», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android