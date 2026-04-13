Синнер одержал 100-ю победу над игроками из топ-20 рейтинга ATP

Представитель Италии Янник Синнер выиграл титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 он переиграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Таким образом, итальянец одержал 100-ю победу над игроками из топ-20 рейтинга ATP

Отметим, при 100 победах против игроков из топ-20 у Синнера 47 поражений.

Синнер также выиграл 27-й титул в своей карьере в одиночном разряде. Он обошёл Алькараса по числу титулов в туре, у которого на данный момент 26 побед в финалах.

Успех в Монте-Карло позволит Яннику вновь занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он сместит Карлоса Алькараса с первой позиции. В онлайн-рейтинге на счету итальянца 13 400 очков, тогда как у испанца — 13 240.