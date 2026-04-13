Синнер повторил достижение Надаля и Джоковича на «Мастерсах»

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл четвёртый «Мастерс» подряд и повторил достижение испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича по этому показателю.

Напомним, Синнер в решающем матче турнира в Монте-Карло одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Итальянец выиграл 22-й матч подряд на «Мастерсах».

После победы в Монте-Карло Синнер переместится на первую строчку мирового рейтинга. Отметим, что итальянец выиграл третий турнир подряд. Ранее теннисист оформил «Солнечный дубль» (в Индиан-Уэллсе и Майами). Он также выиграл второй титул на грунте (после соревнования в Умаге в 2022-м).