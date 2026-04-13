Синнер повторил достижение Надаля и Джоковича на «Мастерсах»
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл четвёртый «Мастерс» подряд и повторил достижение испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича по этому показателю.
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
1
Карлос Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Янник Синнер
Напомним, Синнер в решающем матче турнира в Монте-Карло одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Итальянец выиграл 22-й матч подряд на «Мастерсах».
После победы в Монте-Карло Синнер переместится на первую строчку мирового рейтинга. Отметим, что итальянец выиграл третий турнир подряд. Ранее теннисист оформил «Солнечный дубль» (в Индиан-Уэллсе и Майами). Он также выиграл второй титул на грунте (после соревнования в Умаге в 2022-м).
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
05:30
-
04:55
-
04:20
-
00:44
-
00:42
-
00:25
-
00:07
-
00:00
- 12 апреля 2026
-
23:50
-
23:43
-
23:07
-
22:36
-
22:24
-
22:19
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:50
-
20:06
-
19:48
-
19:46
-
19:27
-
19:27
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:01
-
17:51
-
17:51