Янник Синнер выиграл седьмой финал подряд

Представитель Италии Янник Синнер выиграл титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 он переиграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Таким образом, итальянец одержал победу в седьмом финале подряд.

Ранее Синнер победил в финалах хардовых турниров серии «Мастерс» в Майами и Индиан-Уэллсе в 2026 году, а также выиграл в финале Итогового турнира ATP — 2025, в решающей встрече хардового «Мастерса» в Париже (2025), на соревнованиях ATP-500 в Вене (2025) и взял титул на турнире категории «Мастерс» в Пекине (2025).

Последний проигранный финал у Синнера был на US Open — 2025. Тогда итальянец уступил Алькарасу.