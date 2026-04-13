Янник Синнер выиграл седьмой финал подряд
Представитель Италии Янник Синнер выиграл титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 он переиграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Таким образом, итальянец одержал победу в седьмом финале подряд.
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
К. Алькарас
Янник Синнер
Ранее Синнер победил в финалах хардовых турниров серии «Мастерс» в Майами и Индиан-Уэллсе в 2026 году, а также выиграл в финале Итогового турнира ATP — 2025, в решающей встрече хардового «Мастерса» в Париже (2025), на соревнованиях ATP-500 в Вене (2025) и взял титул на турнире категории «Мастерс» в Пекине (2025).
Последний проигранный финал у Синнера был на US Open — 2025. Тогда итальянец уступил Алькарасу.
