Мирра Андреева выиграла четвёртый финал подряд

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в финале «пятисотника» в Линце обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову, ныне представляющую Австрию и занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Таким образом, Андреева выиграла свой четвёртый финал подряд после финала турнира WTA-1000 в Дубае (2025), ещё одного «тысячника» в Индиан-Уэллсе-2025, а также соревнования серии WTA-500 в Аделаиде (2026).

Данный титул стал для Андреевой вторым в карьере на грунте. В июле 2024 года Андреева вышла в финал турнира WTA-250 в Яссах (Румыния), где на отказе победила Элину Аванесян.