Мирра Андреева улучшила позицию в рейтинге WTA, Соболенко осталась в лидерах

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на девятую строчку в рейтинге и осталась лучшей из россиянок после победы на турнире WTA-500 в Линце. Других изменений в топ-10 нет. Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 13 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 025 очков.

2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7278.

4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7263.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6243.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3965.

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3907.

9 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3611.

10 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531…

13 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 2886...

19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001…

21 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1845…

23 (22). Анна Калинская (Россия) — 1813…

62 (60). Вероника Кудерметова (Россия) — 1023…

75 (73). Оксана Селехметьева (Россия) — 910.

76 (65). Анастасия Захарова (Россия) — 894...

91 (90) Анна Блинкова (Россия) — 819.