Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер обошёл Алькараса, став первой ракеткой мира. Медведев сохранил место в топ-10

Синнер обошёл Алькараса, став первой ракеткой мира. Медведев сохранил место в топ-10
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 10-е место в рейтинге ATP. Положение Карена Хачанова и Андрея Рублёва не изменилось. Испанец Карлос Алькарас уступил лидерство рейтинга итальянцу Яннику Синнеру после поражения в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Рейтинг ATP от 13 апреля:

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 13 350 очков.
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 240.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5555.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710.
5 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4100.
6 (8). Бен Шелтон (США) — 3900.
7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3895.
8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3870.
9 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 3625.
10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 350...

14 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2410.
15 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2350.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android