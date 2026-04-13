Синнер обошёл Алькараса, став первой ракеткой мира. Медведев сохранил место в топ-10

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 10-е место в рейтинге ATP. Положение Карена Хачанова и Андрея Рублёва не изменилось. Испанец Карлос Алькарас уступил лидерство рейтинга итальянцу Яннику Синнеру после поражения в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Рейтинг ATP от 13 апреля:

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 13 350 очков.

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 240.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5555.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710.

5 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4100.

6 (8). Бен Шелтон (США) — 3900.

7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3895.

8 (9). Тейлор Фриц (США) — 3870.

9 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 3625.

10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 350...

14 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2410.

15 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2350.