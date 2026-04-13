Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Турнир WTA-500, Штутгарт: расписание матчей на 13 апреля

Комментарии

Сегодня, 13 апреля, на грунтовых кортах Штутгарта (Германия) стартует турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год. Расписание матчей на 13 апреля

  • 19:30. Лаура Зигемунд (Германия) – Виктория Томова (Болгария);
  • 21:00. Антония Ружич (Хорватия) – Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Сетка "пятисотника" в Штутгарте
Материалы по теме
Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
