Турнир WTA-500, Штутгарт: расписание матчей на 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, на грунтовых кортах Штутгарта (Германия) стартует турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня турнира.

19:30. Лаура Зигемунд (Германия) – Виктория Томова (Болгария);

21:00. Антония Ружич (Хорватия) – Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.