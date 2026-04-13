«Держим кулачки, очень радостно за неё». Петрова — о победе Мирры Андреевой в Линце

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой на турнире WTA-500 в Линце (Австрия). В финале она обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову со счётом 1:6, 6:4, 6:3.
«Я очень рада за Мирру Андрееву, что она взяла второй титул в этом сезоне, выиграв турнир в Линце, «пятисотник». И, наверное, вдвойне радостно, что это было против нашей соотечественницы, которая уже не играет за нашу страну. Поэтому это была такая важная, я думаю, победа.
Тем более Мирра реабилитировалась за не очень успешное выступление в Индиан-Уэллсе и Майами. Хорошее начало грунтового сезона должно придать ей, конечно, уверенности. Двигаемся дальше, будем наблюдать. Мирра возвращается в десятку лучших. Она стояла 10-я, сейчас стала девятая. Поэтому держим кулачки, очень радостно за неё.
Начало этой встречи было такое, можно сказать, нервозное. У Потаповой всё очень здорово получалось, а Мирра не совсем находила свою игру. Не могла найти корт, много невынужденных ошибок, не особо подача шла. Но смогла изменить ход действия во втором. И уже более-менее уверенно закрыла третий сет.
Поэтому Мирра молодец! Движемся дальше. Желаем ей больших успехов на грунтовом сезоне!» — написала Петрова в телеграм-канале.
- 13 апреля 2026
-
09:25
-
09:15
-
08:48
-
08:35
-
08:30
-
08:11
-
05:30
-
04:55
-
04:20
-
00:44
-
00:42
-
00:25
-
00:07
-
00:00
- 12 апреля 2026
-
23:50
-
23:43
-
23:07
-
22:36
-
22:24
-
22:19
-
21:40
-
21:06
-
20:52
-
20:50
-
20:06
-
19:48
-
19:46
-
19:27
-
19:27
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:41
-
18:40