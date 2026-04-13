«Держим кулачки, очень радостно за неё». Петрова — о победе Мирры Андреевой в Линце

«Держим кулачки, очень радостно за неё». Петрова — о победе Мирры Андреевой в Линце
Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой на турнире WTA-500 в Линце (Австрия). В финале она обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Я очень рада за Мирру Андрееву, что она взяла второй титул в этом сезоне, выиграв турнир в Линце, «пятисотник». И, наверное, вдвойне радостно, что это было против нашей соотечественницы, которая уже не играет за нашу страну. Поэтому это была такая важная, я думаю, победа.

Тем более Мирра реабилитировалась за не очень успешное выступление в Индиан-Уэллсе и Майами. Хорошее начало грунтового сезона должно придать ей, конечно, уверенности. Двигаемся дальше, будем наблюдать. Мирра возвращается в десятку лучших. Она стояла 10-я, сейчас стала девятая. Поэтому держим кулачки, очень радостно за неё.

Начало этой встречи было такое, можно сказать, нервозное. У Потаповой всё очень здорово получалось, а Мирра не совсем находила свою игру. Не могла найти корт, много невынужденных ошибок, не особо подача шла. Но смогла изменить ход действия во втором. И уже более-менее уверенно закрыла третий сет.

Поэтому Мирра молодец! Движемся дальше. Желаем ей больших успехов на грунтовом сезоне!» — написала Петрова в телеграм-канале.

