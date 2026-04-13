Анастасия Золотарёва стала чемпионкой турнира W35 в Аньнине, обыграв Александру Шубладзе

272-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Золотарёва стала чемпионкой турнира W35 в Аньнине (Китай). В финале она обыграла соотечественницу Александру Шубладзе (266-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:2, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. Счёт в личных встречах стал 2-2.

Золотарёва завоевала уже второй титул в этом сезоне. Ранее она стала чемпионкой турнира W15 в Анталье (Турция). Анастасия в карьере выиграла 15 титулов в одиночном разряде и 13 титулов в парном разряде на женском теннисном туре ITF. Лучшей позицией Золотарёвой в рейтинге WTA в одиночном разряде является 243-е место в мире, 30 января 2023 года.